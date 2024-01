Pronostico Napoli-Inter, ecco chi vince la Supercoppa per i bookie

Vincente Supercoppa: bookie convinti, ecco chi alzerà il trofeo

L'Inter è ormai una certezza in fatto di gol segnati ma è anche la solidità difensiva a sorprendere: nelle 28 partite ufficiali giocate, i nerazzurri hanno subìto più di un gol (al 90') solo in tre occasioni. Con la rete segnata da Thuram alla Lazio, l'Inter è andata in gol per la quinta volta di fila nel primo tempo ed è da Benfica-Inter del 29 novembre scorso che Dimarco e compagni non vanno al riposo in svantaggio.

Il Napoli è stato battuto nettamente in campionato dall'Inter al Maradona: 0-3 (0-1 all'intervallo). Uno score dunque compreso nell'esito Multigol 2-4 con cui, numeri alla mano, i partenopei hanno un feeling notevole. Negli ultimi 13 precedenti tra le due squadre non c'è traccia dello 0-0 e, stando a questo ciclo di partite, l'Under 2,5 con 8 uscite è in maggioranza sull'Over che però si è visto nei due scontri diretti più recenti.

Il mercato "1X2 finale" vede l'Inter in pole position, l'ipotesi che sia la squadra di Inzaghi ad alzare il trofeo al termine dei tempi regolamentari vale 1.67 per GoldBet e Snai mentre l'offerta di Cplay sale a 1.70. Si può ipotizzare che l'Inter chiuda imbattuta al 90' a massimo tre reti totali: ovvero, X2+Under 3,5 a 1.75.