Posticipo di Premier League, il pronostico di Brighton-Wolves

La 21ª giornata di Premier League , spalmata in due settimane, si chiude all'Amex Stadium. Si gioca a casa di De Zerbi , il suo Brighton ospita una formazione in salute come il Wolverhampton che ha vinto le ultime tre partite in campionato e in classifica è a meno 3 dai Seagulls: 31 punti contro 28 dei "Lupi" di O'Neal.

La giocata Chance mix che intriga

Sono diversi gli indizi che fanno pensare ad un match spettacolare. Negli ultimi tre precedenti, tutti conditi da almeno cinque gol, ha sempre festeggiato il Brighton. Nel suo stadio la squadra di De Zerbi ha perso a inizio stagione contro il West Ham, per il resto ha messo insieme 5 vittorie e 4 pareggi.

I Wolves in trasferta non conoscono mezze misure: un solo pareggio, 3 vittorie e 6 sconfitte. Il dato che più salta all'occhio è il feeling comune, a dir poco evidente, con gli esiti Goal e Over 2,5. Basti pensare che in casa il Brighton ha fatto bottino pieno di "Goal": 10 su 10.

Per i bookie nessun dubbio quindi, sarà show. Goal e Over 2,5 sono offerti entrambi a 1.60 da Snai (medesima quota per il segno 1). Cplay banca il Goal a 1.65 e l'1 del Brighton a 1.64, per William Hill l'1 vale 1.62 al pari del Goal.

Per variare un po' la giocata è consigliabile l'opzione "Chance mix" Goal 1° tempo o Goal 2° tempo a quota 1.97.