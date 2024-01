Sinner-Rublev, chi vince? I bookie non hanno dubbi

E sono quattro! Quattro come le vittorie di Sinner in questa edizione degli Australian Open senza lasciare un set per strada. Quattro come le occasioni (su sei precedenti) in cui il nostro Jannik ha battuto Rublev , prossimo avversario sul cemento australiano. L'altoatesino punta con decisione alla sua prima semifinale nella terra dei canguri. Come finirà il match secondo i bookmaker ?

Sinner-Rublev, le quote

Stando alle quote di tutti gli operatori di scommesse di dubbi ne affiorano ben pochi. Sinner è super favorito per la vittoria del match tanto che nel mercato testa a testa incontro il segno 1 pro Jannik non arriva a 1.30 mentre il 2 del russo può toccare quota 4. Di conseguenza, nell'ambito del Set betting è il 3-0 la soluzione ritenuta più probabile dai bookie. Qui la quota si fa più interessante ed è pari (mediamente) a 2.25.

Djokovic o Fritz se Jannik vince

In caso di vittoria Sinner affronterebbe uno tra Djokovic e Fritz in semifinale. Il serbo, campione in carica, ha già dominato l'americano (che nel turno precedente ha mandato a casa Tsitsipas) agli US Open. Il successo di Nole viaggia in lavagna sull'1.10 mentre l'exploit dello statunitense oscilla tra 6 e 7 volte la posta.