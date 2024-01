De Rossi, la prima è ok: la quota del "tris" di vittorie per la Champions e...

Buona la prima per Daniele De Rossi da allenatore della Roma. Il 2-1 al Verona è un primo, importante passo compiuto dai giallorossi verso la zona Champions. Fondamentali in quest'ottica le prossime due partite, sulla carta abbordabili, contro Salernitana e Cagliari. Abbordabili ma non facili: ecco quanto vale per i bookmaker il "tris" di vittorie della Roma partendo da quella, già in cassaforte, ottenuta sull'Hellas.

Roma vince Europa League? Cosa dicono i bookie

Per i bookie l'ipotesi che la Roma conquisti altri sei punti nelle prossime due sfide di campionato vale 3.50.

Next stop, Arechi di Salerno. Il pronostico sorride alla Roma, favorita a 1.70, con il pareggio proposto a 3.60 e l'1 a 5.25. Come detto, nove punti sarebbero un ristoro per la classifica dei capitolini che puntano ad un posto nelle prime quattro per garantirsi l'Europa che conta nella prossima stagione.

A tale proposito, vale la pena segnalare che la qualificazione della Roma in Champions paga 6.50. Il futuro prossimo però si chiama Europa League visto che Pellegrini e compagni dovranno superare il playoff contro il Feyenoord. Missione possibile? Affermativo per i bookie che bancano a 1.75 il passaggio del turno della Roma contro il 2 previsto per gli olandesi.

Lo scorso anno la Roma di Mourinho arrivò ad un passo dal trionfo in Europa League: De Rossi riuscirà ad alzare la coppa? Difficile ma non impossibile, la Roma in lavagna rappresenta la sesta scelta con quota da 15 volte la posta.