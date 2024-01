Coppa d'Africa, il Camerun di Onana a casa? Le quote del match con il Gambia

Coppa d'Africa , martedì 23 gennaio va in scena la 3ª giornata del gruppo C . Il Senegal è a punteggio pieno ed è certo di un posto negli ottavi , per qualificarsi da prima della classe la nazionale di Cisse ha bisogno di almeno un punto nel match conclusivo contro la Guinea , a quota 4.

Guinea-Senegal, quanto paga il pareggio (che fa comodo ad entrambe)

Alla Guinea un punto andrebbe di lusso perchè vorrebbe dire secondo posto: qualcuno potrebbe pensare al “biscotto”, che sarebbe quanto mai indigesto per il Camerun che, a quel punto, deve sperare di qualificarsi come una delle quattro migliori terze. Uno scenario, quest’ultimo, che è rimasto l’unico salvagente per il Gambia dopo le due sconfitte contro Senegal (0-3) e Guinea (0-1). La terza di fila, contro i Leoni Indomabili, vale quota 1.62 per Planetwin, Cplay e Bet365.

In Guinea-Senegal come detto la possibilità che le due nazionali qualche calcolo possano farselo esiste eccome. Da valutare l'X primo tempo, mercato che oscilla tra l'1.85 e l'1.90. Un risultato di parità al 90' è proposto a 2.90.