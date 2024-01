Dalla Liga alla Copa del Rey: il pronostico di Celta-Real Sociedad

Tre giorni dopo, sempre al Balaidos di Vigo, è ancora Celta-Real Sociedad. In campionato è bastato un guizzo in apertura di Brais Mendez per decidere il match, gol difeso con la solita maestria dai baschi. Ora si gioca per un posto nelle semifinali di Copa del Rey.

Precedenti, statistiche e pronostico

Nel turno precedente il Celta è andato a vincere 3-1 in casa del Valencia mentre la Real sempre in trasferta ha regolato per 2-0 la pratica Osasuna.

Segnare ai baschi non è impresa semplice (ne sa qualcosa l'Inter), nelle ultime 20 partite giocate la squadra di Alguacil ha perso solo 2 volte e in altrettante occasioni ha subìto più di un gol.

Il Celta è incappato in una stagione difficile, con tre solo successi in 21 giornate di Liga e appena 8 reti realizzate in 11 gare casalinghe. Inoltre, i galiziani hanno perso gli ultimi 5 scontri diretti giocati in casa contro al Real Sociedad. In partita secca tutto può succedere, il Celta lo ha dimostrato al Mestalla agli ottavi.

Ospiti comunque favoriti ma il match promette di essere più combattuto che spettacolare. L'Under 2,5 è probabile, tenendo presente che si è visto in sette delle ultime dieci trasferte dei baschi e in... sette delle ultime dieci partite interne del Celta. Meno di 2,5 al 90' sono offerte da Cplay a 1.52, a 1.50 da Snai e a 1.49 da Planetwin.