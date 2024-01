Quote capocannoniere Serie A, Lukaku sfida Lautaro e Vlahovic

Un uomo solo al comando della classifica marcatori di Serie A: Lautaro Martinez. L'argentino, match winner della finale di Supercoppa italiana contro il Napoli, è a quota 18 reti nel nostro campionato. Sette in più rispetto a Dusan Vlahovic, protagonista del blitz juventino a Lecce con una doppietta. Anche il romanista Lukaku ha battuto un colpo contro il Verona: insomma, Lautaro è in fuga ma gli altri bomber non mollano. E i bookie hanno aggiornate le quote sul capocannoniere.