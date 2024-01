Bundesliga, le quote e il pronostico di Bayern-Union Berlino

Nel weekend il Bayern Monaco ha perso per 1-0 contro il Werder Brema , una sconfitta che ha portato il club bavarese a -7 dal primo posto. La squadra allenata da Thomas Tuchel però può subito riaccorciare le distanze nel recupero della 13ª giornata di campionato. All' Allianz Arena si presenta l' Union Berlino di Nenad Bjelica , squadra quart'ultima in classifica che è riuscita ad evitare però la sconfitta in 4 delle precedenti 5 gare di Bundesliga .

Bavaresi a caccia di riscatto

Le quote pendono tutte dalla parte dei padroni di casa, la vittoria del Bayern è in lavagna mediamente a 1.20 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per 4.80. Harry Kane e compagni prima di perdere per 1-0 con il Werder Brema avevano realizzato ben 33 reti nelle prime 8 gare casalinghe del torneo. La possibilità che questo match termini con più di 2,5 reti al novantesimo è proposta su Cplay a 1.37 mentre su Snai e Planetwin365 paga 1.35. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare l'Over 2,5 Casa offerto a 1.70.