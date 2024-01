Feyenoord, Girona e Liverpool protagoniste della tripla del mercoledì

Potremmo definirlo un Mercoledì da leoni quello che ci aspetta oggi visto che le partite di coppe nazionali ci propongono sfide da non perdere: il Feyenoord , secondo il Eredivisie, sfida il PSV capolista negli ottavi di finale di coppa con i padroni di casa leggermente favoriti da pronostico nonostante le due partite disputate quest’anno, in Eredivisie e in Supercoppa , siano state vinte dal PSV.

Le quote dei bookie per il "tris di coppe"

In Inghilterra c’è il ritorno delle semifinali di EFL con il Liverpool ospite del Fulham al Craven Cottage dopo il 2 a 1 di Anfield: Reds favoriti, ma occhio ai padroni di casa, hanno sempre perso quest’anno contro il Liverpool, ma hanno venduto cara la pelle.

In Spagna tocca al Girona dei miracoli che è ospite del Maiorca nei quarti di finale di Coppa del Re in una partita che vede la capolista in Liga favorita sia perché finora hanno perso una sola volta in tutte le competizioni, sia perché la sfida in Liga è finita 5 a 3 per il Girona.

La tripla dei due “2” e dell’1 del Feyenoord restituisce una quota di 7,76 per Sisal mentre Bet365 la propone a 8,91. Cplay la offre a 8,59 ma si mostra scettica visto che alla quota di partenza, offre una maggiorazione del 20%: una grossa opportunità.