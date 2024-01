Pronostico Galatasaray-Istanbulspor, fiducia a Mertens e compagni

Galatasaray sempre vittorioso in casa

Al Galatasaray il compito di non far diventare complicato un match a prima vista agevole. I numeri sono tutti per Mertens e compagni, che in casa hanno sempre vinto (10 su 10) e in generale possono vantare la miglior difesa del campionato turco.

La scelta del segno 1 risulterebbe fin troppo scontata, per i bookie la vittoria della squadra di casa paga circa 1.10.

Per le scommesse si possono tenere in considerazione il Multigol 3-5 e l'esito "Squadra casa vince entrambi i tempi: Si". Il primo di questi due esiti suggeriti si gioca a 1.70 su Cplay, a 1.65 su Snai e a 1.62 su Eurobet.