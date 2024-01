Pronostico Cagliari-Torino, salvezza vs Europa: che sfida tra Ranieri e Juric

Toro, il gol in trasferta manca dall'11 novembre

I numeri parlano chiaro: in questo campionato, con Cagliari e Torino in campo, la squadra che giocava in trasferta ha vinto solo 3 volte. Di più, nelle ultime 10 partite di A giocate dai granata il segno 2 non si è visto neanche a metà gara.

Il Cagliari, che in casa ha conquistato 15 dei suoi 18 punti totali, spera che questa tendenza possa essere confermata. Il Toro edizione 2023/24 è votato a No Goal, Under 2,5 e X primo tempo: 14 delle 20 partite fin qui giocate da Sanabria e compagni sono terminate in parità al riposo (13 gli 0-0). Per chi crede nell'ennesimo X primo tempo dei piemontesi, la quota prevista da Cplay è 1.97, Bet365 paga invece 1.95 e Bwin 1.93.

Per Juric la missione è innanzitutto ritrovare il gol in trasferta: l'ultimo, firmato da un centrocampista (Ilic), risale all'11 novembre, 1-1 a Monza.

Il Multigol Ospite 1-2, quindi Toro a segno una o due volte, è in lavagna a 1.55. La quota sale a 1.80 se sarà il Torino a sbloccare il match: esito "Segna gol 1 Squadra 2".