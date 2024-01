Pronostico Catanzaro-Palermo, due opzioni in vetrina al Ceravolo

La 22ª giornata di Serie B scatta al Ceravolo con la sfida playoff Catanzaro-Palermo. La squadra di casa è reduce dalla brutta sconfitta in casa della FeralpiSalò, uno 0-3 che fa salire a 30 il conteggio dei gol subìti: troppi per puntare in alto. Di fronte c'è un Palermo che ha battuto 4-2 il Modena: una conferma della vena realizzativa dei siciliani (3° miglior attacco dopo Parma e Venezia) ma, anche qui, dietro occorre sistemare qualcosa. Basti pensare che nelle ultime 7 giornate i rosanero hanno incassato 16 reti, 5 in più che nelle precedenti 14!