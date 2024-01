Australian Open, la finale è Sinner-Medvedev: chi vince per le quote

Tra Sinner e il primo Slam in carriera c'è un ultimo ostacolo da superare. Si tratta del russo Medvedev , che Jannik ha battuto negli ultimi tre precedenti : Pechino, Vienna e ATP Finals di Torino . Risultati che certificano la crescita esponenziale dell'azzurro, leader dell'impresa in Coppa Davis , capace di battere Djokovic in semifinale per 3 set a 1 sulla Rod Laver Arena di Melbourne . Un match in cui l'imbattibile è sembrato lui, Sinner, con il numero 1 del mondo "cancellato dal campo" per ammissione dello stesso serbo. E adesso, l'ultimo passo verso la gloria: la finale. Riuscirà Jannik a battere Medvedev nella finale degli Austrlian Open ? Ecco cosa dicono le agenzie di scommesse .

Sinner batte Medvedev in finale? Bookie convinti

Medvedev in questo torneo si è meritato l'appellativo di "sopravvissuto". Ha evitato l'eliminazione prematura al secondo turno rimontando due set al finlandese Ruusuvuori, stesso discorso contro Zverev in semifinale senza dimenticare la battaglia nei quarti con Hurkacz vinta sempre al 5° set.

Per Sinner invece tutti parziali di 3-0, con l'unico set lasciato a Djokovic in semifinale, il tie-break del 3°, in cui Jannik non ha sfruttato un match-point in suo favore. Il russo è avversario tosto e a questi livelli non può essere altrimenti ma ci sono i presupposti per veder trionfare Sinner sul cemento australiano.

Nel testa a testa incontro il segno 1 è quotato a 1.37 da Cplay e Staryes mentre per entrambi gli operatori il russo insegue a quota 3.05. StarCasinò Bet banca invece a 1.36 la vittoria di Sinner, il 2 che sorride a Medvedev sale a 3.00. Dunque, bookie convinti: Sinner porterà a casa il primo Slam della sua carriera. Il popolo azzurro, domenica mattina, sarà tutto per il "rosso" di San Candido.

Puntate aperte sullo score del primo set

Tra i mercati da segnalare, stuzzica l'esito "6-3 o 6-4" con riferimento al "Risultato esatto nel 1° set". Ci si assicura una quota di 2.75, quindi, se Sinner vince il primo parziale col punteggio di 6-3 o 6-4. E ai fini di questa scommessa vale la pena segnalare che in tre dei sei turni giocati a Melbourne, Sinner ha vinto il set d'apertura proprio con lo score di 6-4.