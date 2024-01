Serie A, quote e pronostico di Monza-Sassuolo

Monza e Sassuolo , entrambe reduci da una sconfitta per 3-0, sono pronte a sfidarsi all' U-Power Stadium . La squadra di Raffaele Palladino vanta 25 punti in classifica e nelle prime 10 gare interne di campionato ha fatto registrare 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Il Sassuolo di Alessio Dionisi invece si trova 6 punti sotto i brianzoli e in trasferta ha collezionato 2 successi, 2 pareggi e 6 sconfitte.

Porte violate al novantesimo

La squadra neroverde in trasferta con 13 reti all'attivo e 21 al passivo ha regalato l'esito Goal in 7 occasioni su 10. Con il Sassuolo in campo l'opzione che prevede entrambe le porte violate al termine del secondo tempo però non esce da 3 gare consecutive, il ritorno al Goal è proposto su Cplay a 1.59 mentre su Snai e Goldbet paga mediamente 1.55.

Per quanto riguarda la tipologia di scommessa "1X2" è il Monza a partire con i favori del pronostico. Il successo dei brianzoli vale 2.20 mentre il "2" moltiplica una qualsiasi puntata per 3.15. Il pareggio? Ipotesi da 3.55 volte la posta in palio.