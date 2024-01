Pronostico Genoa-Lecce, Gilardino batte D'Aversa? Cosa dicono le quote

Battere il ferro finchè è caldo è un'espressione più che mai pertinente per un Genoa reduce da sei risultati utili in campionato . Il Grifone ha battuto in trasferta la Salernitana per 2-1 e in casa ha imposto il pareggio a Juventus , Inter e Torino . Contro un Lecce mai vittorioso in trasferta (5 pareggi e 5 sconfitte) i ragazzi di Gilardino hanno una grande chance di vincere per allontanarsi forse definitivamente dalla zona retrocessione .

Numeri in fotocopia: ecco quali e cosa giocare in Genoa-Lecce

Tredici Under 2,5 e 12 Goal in casa per il Genoa, dati che il Lecce formato trasferta ripropone in fedele fotocopia. Dati che fotografano due squadre che segnano e allo stesso tempo incassano piuttosto poco. Tutte di misura le 6 vittorie ottenute dal Genoa in questo campionato, con la sola eccezione rappresentata da Genoa-Roma 4-1. Ultimo Over 2,5 casalingo dei liguri, visto che da lì in poi il Genoa ha sempre fatto registrare l'Under 2,5.

Gudmundsson è l'uomo che può fare la differenza in casa Genoa, per le quote favorito in questo match. Il segno 1 finale vale 2.10 per Cplay e Sisal mentre scende a 2.05 su William Hill. Due opzioni in vetrina: il Multigol Casa 1-2 a 1.55 e la combo 1X+Under 3,5 a 1.50.