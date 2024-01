Pronostico Avellino-Sorrento, per le quote è un derby da Lupi

Il 23° turno del girone C di Serie C si chiude allo stadio Partenio - Lombardi. L’ Avellino riceve il Sorrento , squadra a dir poco in forma: 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta nelle ultime 10 giornate di campionato .

Pazienza batte Maiuri? Le quote

La squadra allenata da Vincenzo Maiuri è reduce dalla vittoria in rimonta ottenuta a spese della Turris. Vittoria anche per l’Avellino che è andato a espugnare lo Zaccheria di Foggia con un bel 3-1. Una cavalcata brillante che nessuna delle due squadre vorrà interrompere nel derby.

Avellino in serie positiva, vero. Ma è altrettanto vero che in casa i Lupi non vincono addirittura dal 25 ottobre, 1-0 all’Audace Cerignola. Da segnalare che Avellino e Sorrento vanno poco d’accordo con l’X primo tempo, esito centrato solo 8 volte a testa in 22 giornate. No Goal e Under 2,5 sono invece le opzioni che vanno per la maggiore con Avellino e Sorrento in campo.

Il match d’andata è finito 1-0 per gli irpini, grazie ad un gol di Tito. Per le quote il “bis” della squadra di Michele Pazienza è piuttosto probabile, su Cplay il segno 1 si gioca a 1.57, su Bwin a 1.53 e su William Hill a 1.52. Da valutare una soluzione combo del tipo “1X+Multigol 1-3” a quota 1.57