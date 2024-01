Pronostico Getafe-Granada, ecco chi è favorito secondo i bookie

Il Getafe vuole tornare a macinare punti dopo le due sconfitte di fila rimediate in campionato contro Rayo e Osasuna . Nel posticipo della 22ª giornata di Liga la squadra dell'ex romanista Borja Mayoral (13 reti per lui in campionato) ospita il Granada , penultimo e con un desolante score di un pareggio e nove sconfitte in trasferta.

Ecco l'esito "caro" ad entrambe

L'imbattibilità casalinga del Getafe è caduta proprio nel match di inizio 2024: 0-2 contro il Rayo. I madrileni spesso eccedono nelle intemperanze, fatto che li piazza in cima alla classifica delle espulsioni ricevute in Liga. I numeri raccontano poi di una squadra che in casa gradisce No Goal e Under 2,5.

E a proposito di No Goal, questo esito è uscito nelle ultime cinque gare giocate dal Granada (in quattro di queste gli andalusi non hanno segnato). Per chi crede che Getafe-Granada possa seguire questa tendenza, il No Goal è quotato a 1.66 da Cplay. Per Bwin l'ipotesi che almeno una resti a secco vale 1.65 mentre su Bet365 paga 1.67.