Sinner e l'incredibile scommessa sul Triplete: i bookie quotano il tris

Jannik Sinner nel 2024 può prendersi tutto. Quando l'anno comincia con il primo Slam in carriera, l'ottimismo per i mesi a venire non può che schizzare alle stelle. Per questo tra gli appassionati impazza la scommessa sul “Triplete”, un termine preso in prestito dal calcio che ben si adatta agli obiettivi del fenomeno azzurro: il primo Slam, la posizione numero uno del ranking e l'oro olimpico.

Primo Slam, numero uno al mondo e oro olimpico: le quote

Il trionfo agli Australian Open pagava 7 volte la posta a inizio torneo. Chi ci ha creduto fin da subito ha fatto centro. Da Melbourne, poi, Jannik torna con un bottino di punti che ci portano proprio al secondo punto: il primato entro il 31 dicembre prossimo si gioca a 2 su Goldbet e Better. Non più un miraggio. Il terzo obiettivo in lista porta dritto a Parigi. No, non è il Roland Garros (anche se alle Olimpiadi si giocherà sui campi del secondo Slam della stagione), ma l'oro olimpico che gli permetterebbe, a soli 23 anni, di vantare un palmares che una persona normale nemmeno in sette vite. La medaglia più ambita ai Giochi è per l'altoatesino un obiettivo concreto, in quota a 2,50 su Snai.