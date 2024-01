Premier League, quote e pronostico di Fulham-Everton

Statistiche alla mano si nota subito che la squadra allenata dal tecnico portoghese Marco Silva "ritarda" il segno X da ben 11 giornate consecutive e che le uniche tre partite terminate in parità le ha disputate in trasferta. Il Fulham in casa ha fatto registrare 6 vittorie e 4 sconfitte.

Andamento altalenante per l'Everton in trasferta, i "Toffees" lontano dai lidi amici hanno centrato per cinque volte il successo mentre nelle restanti cinque gare esterne sono riusciti a totalizzare soltanto un punto.

Occhio al ritardo

Quote molto equilibrate, il segno 1 moltiplica la posta per 2.45 mentre il "2" si gioca a 2.90. Da segnalare che con il Fulham in campo il "2" primo tempo non esce dalla 7ª giornata di Premier League. L'Over 0,5 Ospite all'intervallo è proposto su Cplay e Snai a 2.15 mentre su Goldbet paga 2.10.