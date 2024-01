Premier League, pronostico Liverpool-Chelsea: le quote del match

Un Liverpool ben saldo al comando della classifica di Premier League (48 punti conquistati in 21 partite) si appresta a ricevere il Chelsea . I " Blues ", attualmente poszionati nella parte centrale della classifica a quota 31, con l'1-0 inflitto al Fulham hanno centrato un piccolo "record" stagionale. La squadra allenata da Pochettino per la prima volta in campionato è riuscita a portare a casa i tre punti per almeno tre gare di fila.

Numeri da urlo per i "Reds" ad Anfield, il Liverpool non ha mai perso nelle prime 10 gare interne di campionato e con la bellezza di ben 26 reti realizzate è riuscito a regalare ai suoi tifosi 8 vittorie e 2 pareggi.

Un ritardo pazzesco! Scopri la quota dell'1 primo tempo

Se si va a caccia di "esiti ritardatari" allora è proprio il caso di volgere uno sguardo all'1 primo tempo: il Liverpool davanti al proprio pubblico non riesce a chiudere in vantaggio il primo tempo da ben 4 incontri consecutivi (tutti terminati in parità) mentre il Chelsea in trasferta non ha ancora mai fatto registrare l'1 all'intervallo. Partita combattuta, al novantesimo "Reds" favoriti a 1.60 mentre l'1 primo tempo è proposto su Cplay e Snai a 2.05 mentre su Bwin paga doppio.