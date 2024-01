Liverpool-Chelsea: quale pronostico quando il segno 1 non paga?

Per giocare il segno 1 in Liverpool-Chelsea non serve un esperto: la quota è stata già ampiamente schiacciata dai bookmaker: 1,53.

Per ottenere un pronostico di valore sul big match delle 21:15 in Premier League c’è bisogno di Gollo-Predictor e delle sue Schede Match => clicca qui per aprirle Gratis <= basate su algoritmi che lavorano su migliaia di dati statistici che è difficile trovare.

I bookmaker si sono premuniti abbassando tutti gli Over di questo match ma nelle ultime 6 partite entrambe le squadre sono migliorate proprio nel minor numero di Goal subiti e particolarmente il Chelsea occhi quindi a non farsi attrarre da 1+Over 2.5 che forse uscirà pure ma che vi pagano davvero poco.

Piuttosto, scorrendo le STATISTICHE sulla Scheda Match notiamo che nel confronto dei PRIMI TEMPI disputati in casa dal Liverpool e fuori casa dal Chelsea, nessuna delle due squadre è mai uscita perdente dalla prima frazione di gioco: entrambe segnano mediamente 1 goal e ne subiscono 0,5. Potremmo andare su X primo tempo se non fosse che ancora più conveniente è studiare i Cartellini Gialli di questo match:

il Liverpool prende in casa 1,81 gialli mentre il Chelsea si attesta a 3,5 fuori casa: è importante distinguere tra casa e fuori: le squadre giocano con atteggiamenti e aggressività diverse.

L’arbitro, P.Tierney sventola 3.31 cartellini di media a match ma li distribuisce quasi equamente ai padroni di casa e agli ospiti.

Ecco quindi che grazie all’analisi statistica e algoritmica di Gollo, il mio pronostico si orienta decisamente su:

Segno 2 Cartellini offerta da Cplay a 1,48 e da Goldbet e Better a 1,46 mentre Under 5.5 Cartellini è offerta a 1,52 da Better così come da Cplay, mentre su Planetwin la troviamo a 1,48.