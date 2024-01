Premier League, il pronostico di Wolves-Manchester United

In questa stagione i Wolves hanno sempre trovato la via del gol davanti al loro pubblico, i "Lupi" al "Molineux Stadium" con 16 reti all'attivo e 14 al passivo hanno fatto registrare l'esito Goal in 8 occasioni su 10.

"Lupi" sempre a segno

Per le quote la sfida si preannuncia molto equilibrata, il segno 1 è in lavagna mediamente a 2.65 mentre il "2" al triplice fischio dell'arbitro è proposto a circa 2.50. Goal o No Goal? L'opzione che prevede entrambe le compagini a segno si gioca a 1.57 mentre l'esito opposto moltiplica una qualsiasi puntata per 2.25.

Da provare il Multigol Casa 1-2, ovvero Wolves che riescono a realizzare 1 o 2 reti, esito offerto da Cplay a 1.53, su Snai a 1.50 e su Goldbet a 1.55.