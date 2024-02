Athletic Bilbao batte Maiorca? La migliore quota per il segno 1

Archiviati i recuperi si può procedere con la 23ª giornata di Liga . L' Athletic Bilbao quinto in classifica ha ambizioni Champions ma le ultime due trasferte non hanno regalato vittorie a Valverde : 0-1 a Valencia, 0-0 a Cadice. Al San Mamès arriva il Maiorca per l'anticipo di campionato, Muriqi e compagni hanno vinto solo 3 volte in 22 giornate e in trasferta sono fermi al blitz in casa del Celta datato 16 settembre: una vita fa.

Con riferimento all'1X2 finale quindi la scelta obbligata non può che essere rappresentata dal segno 1. Un'opzione disponibile a 1.52 su Cplay, per Snai l'1 basco vale invece 1.50 mentre su Sisal è a 1.47.

La statistica che merita risalto la propone il Maiorca: è rimasta l'unica formazione a non aver ancora fatto registrare la somma gol 3 in questo campionato. L'ipotesi che Athletic Bilbao-Maiorca si chiuda contre reti esatte vale 4.25 ma anche il Multigol 2-3, a 1.95, non sarebbe da buttar via.