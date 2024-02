Palermo-Bari, il pronostico dell'anticipo di Serie B

A distanza di sette giorni dal match pareggiato in casa del Catanzaro, il Palermo di Corini apre il nuovo weekend di Serie B contro il Bari. Al San Nicola, nel match inaugurale del torneo cadetto, successe di tutto: Bari in 9, rigore fallito da Di Mariano (Palermo) e gol di Brunori cancellato dal Var. In arrivo altre emozioni dal match del Barbera? Ecco statistiche e quote.