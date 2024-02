Ligue 1, le quote e il pronostico di Strasburgo-Psg

Il "2" per le quote non è in discussione

Numeri alla mano si nota subito che Kylian Mbappé e compagni sono gli unici a non aver ancora mai perso in trasferta. I parigini fuori casa vantano 6 vittorie e 3 pareggi. Quote alla mano è il Psg a partire con i favori del pronostico, il segno 2 è in lavagna a circa 1.50 mentre la doppia chance 1X moltiplica la posta per 2.45.

Curiosità: lo Strasburgo nelle precedenti 10 gare di campionato ha perso solamente contro il Reims mentre nelle restanti 9 sfide ha fatto registrare 3 successi e 6 pareggi. Da non escludere il Goal al termine del secondo tempo di gioco, un esito di scommessa che su Cplay paga 1.66 mentre su Goldbet e Better è in lavagna a 1.68.