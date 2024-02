Serie A, pronostico Bologna-Sassuolo: le statistiche del match

Nella cornice del " Renato Dall'Ara " si accendono le luci sul derby emiliano . Da una parte scende in campo il Bologna di Thiago Motta , squadra che in questa stagione ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le " big " del campionato. Nel girone d'andata i felsinei hanno perso soltanto contro il Milan , club contro cui la scorsa settimana hanno pareggiato per 2-2, mentre contro Juventus (1-1), Napoli (0-0), Inter (2-2), Lazio (1-0), Roma (2-0) e Atalanta (1-0) sono riusciti a conquistare ben 12 punti.

Di fronte ci sarà il Sassuolo di Alessio Dionisi. La compagine neroverde in classifica ha 14 punti in meno dei rossoblù e nelle precedenti tre trasferte del torneo non solo ha sempre perso ma non è riuscito nemmeno a trovare la via del gol.

Per i bookie c'è una squadra favorita

Il Bologna nonostante non vinca da 4 giornate consecutive si trova ancora a ridosso della zona Champions. Per Zirkzee e compagni vincere questo derby è di fondamentale importanza, sia per la classifica che per il morale di tutta la squadra. Il segno 1 è proposto su Cplay a 1.76 mentre su Snai e Better paga rispettivamente 1.70 e 1.72. Il Goal però non si può escludere del tutto, per i più "prudenti" c'è la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5: quota 1.56.