Inter-Juventus, l’incertezza chiama l’Under? Meglio di no

Inter-Juve, statistiche e pronostico

Scorrendo le STATISTICHE sulla Scheda Match si nota che i nerazzurri non hanno mai concluso in svantaggio il primo tempo in questa stagione di Serie A, mentre i bianconeri hanno concluso sul pareggio per ben 11 volte la prima frazione di gioco. L’importanza del match potrebbe indurre le due squadre ad un atteggiamento iniziale molto guardingo. X PRIMO TEMPO esito da provare assolutamente, così come GOL che vale quasi il raddoppio.

Per quanto riguarda i cartellini netto vantaggio per la Juventus, che fuori casa riceve una media di 2.73 ammonizioni rispetto all’1 degli avversari. In totale i bianconeri hanno visto sventolarsi 52 cartellini gialli, contro i 29 dei nerazzurri. L’arbitro Maresca sventola in media 5.56 cartellini gialli a match, non facendo troppa differenza tra squadre di casa e ospiti.

Ecco quindi che grazie all’analisi statistica e algoritmica di Gollo, il pronostico si orienta decisamente su: Segno 2 Cartellini e Over 5.5 Cartellini.