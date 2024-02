Radiografia delle squadre più pericolose della Serie A

Si può leggere la classifica in base ai punti ma si possono poi studiare le ragioni dei successi e degli insuccessi così da migliorare nei pronostici del nostro gioco Fun: corrieredellosport.fun

La squadra che tira di più verso la porta avversaria non è l'Inter (262) ma il Napoli (263), seguono Atalanta (240), Milan (226) e Juventus (225). In fondo a questa speciale classifica troviamo la Salernitana (171) ma anche sorprendentemente la Lazio con 173 tiri totali verso la porta, quasi 100 in meno di Napoli e Inter!

Va bene tirare verso la porta ma prenderla è un altro discorso: cosa dicono i numeri sui TIRI nello Specchio della Porta?

Qui Inter e Napoli perdono il primato perchè la squadra che centra di più la porta avversaria è l'Atalanta con 118 conclusioni nello specchio seguita da Milan (116), Napoli (116), Inter (115) e....udite udite...Sassuolo con 100.

La Roma è a 85 mentre la Lazio è addirittura penultima con 72 conclusioni nello specchio, seguita solo dal Torino con 71 e dietro a Genoa, Salernitana, Cagliari, Empoli, Monza, Frosinone, Lecce, Roma e Verona.

Tutto questo dispendio di energie per segnare dei goal quanto porta le squadre a scoprirsi e a subire i tiri avversari?

Anche in questo caso, qualche sorpresa non manca: il Milan è quart'ultimo con ben 324 tiri concessi (verso la porta non in porta) seguito solo da Salernitana (340), Monza (345), Frosinone (346), Empoli (351).

Qui Lazio e Roma migliorano molto la propria posizione: la Roma è quarta con 229 tiri concessi e la Lazio ottava con 267.

Primeggiano ancora Inter (225) e Napoli (225) ma coprono bene il proprio portiere anche Fiorentina (227), Bologna (239) e Torino (239).

Incrociando le classifiche, sorprende che il Napoli non stia lottando per lo Scudetto: è nelle primissime posizioni per Tiri Totali, Tiri nello specchio e Tiri concessi all'avversario ma ha segnato soltanto 32 reti: diciamo che è la squadra con la peggior conversione.

Da questo punto di vista, fantastico è il rendimento dei goleador biancocelesti che massimizzano le poche occasioni create tenendo la Lazio in corsa per la Champions.

