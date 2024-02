Coppa di Germania, il pronostico di Leverkusen-Stoccarda

Spettacolo alla BayArena

Nei due turni precedenti lo Stoccarda nel suo stadio ha eliminato Union Berlino (1-0) e Borussia Dortmund (2-0). Più spettacolari le partite del Bayer che ha battuto formazioni di categorie inferiori come Paderborn (3-1) e Sandhausen (5-2). Doveroso dar conto del precedente stagionale, datato 10 dicembre, terminato 1-1 a Stoccarda.

Le quote sorridono a Schick e compagni, ancora imbattuti in casa in questa stagione: il segno 1 si gioca a 1.64 su Cplay, a 1.62 su Better e a 1.60 su Planetwin. Le premesse per provare la combo Goal+Over 2,5 sembrano esserci: quota 1.85.