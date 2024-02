Plymouth-Leeds, quote e pronostico del match

Soltanto una squadra tra il Plymouth e il Leeds avrà l'onore di proseguire il cammino in FA Cup . La squadra allenata da Ian Foster nel primo confronto andato a scena all' Elland Road è riuscita a trovare il gol del definitivo 1-1 dopo aver subito per gran parte della gara gli attacchi dei " Peacocks ".

Il Plymouth però davanti al proprio pubblico è reduce da ben 9 gare senza sconfitte nelle quali ha sempre realizzato un minimo di due e un massimo di tre reti al novantesimo (6 vittorie e 3 pareggi). Il Leeds in trasferta è reduce da 3 vittorie consecutive nelle quali ha sempre mantenuto la propria porta inviolata.

Porte violate al 90'

"Peacocks" favoriti per le quote contro un Plymouth "forza nove" in casa. Il segno 2 moltiplica la posta per 1.65 mentre l'1 si gioca a 4.60. Il Multigol Casa 1-2 non si può escludere ed è proposto su Cplay a 1.54, su Snai a 1.55 e su Goldbet a 1.53. L'opzione che prevede almeno un gol per parte al novantesimo è offerta a 1.53.