FA Cup, pronostico Aston Villa-Chelsea: l'analisi del match

Al " Villa Park " di Birmingham sono pronte a scendere in campo Aston Villa e Chelsea , in palio c'è l'accesso agli ottavi di finale di FA Cup . L'ultimo confronto tra le due squadre andato in scena il 26 gennaio scorso a " Stamford Bridge " è terminato sul punteggio di 0-0 e ha visto entrambe le compagini effettuare almeno 4 tiri nello specchio della porta avversaria.

I "Villans" prima di perdere in campionato per 3-1 contro il Newcastle erano sempre riusciti ad evitare la sconfitta nelle precedenti 11 gare ufficiali disputate in casa (10 vittorie e 1 pareggio). Sono ben 6 invece le sconfitte subite dai "Blues" nelle ultime 7 partite giocate in trasferta.

Porte violate al "Villa Park"



Per le quote è l'Aston Villa a partire con i favori del pronostico, la vittoria della squadra guidata da Unai Emery si gioca a 2.15 mentre il "2" è in lavagna a circa 3.10. Entrambi i club faranno di tutto per passare al turno successivo, il Goal al novantesimo è offerto su Cplay a 1.60, su Snai a 1.57 e su Goldbet a 1.52.