Eziolino Capuano erede di Klopp al Liverpool? La pazza idea dei bookie

Eziolino Capuano dalla panchina del Taranto a quella del Liverpool . Quella che può sembrare una provocazione, intanto, prende forma come tipologia di scommessa su cui i bookmaker hanno predisposto quote . Già, perché tra le alternative presenti nel mercato " Prossimo allenatore del Liverpool " al 1° agosto 2024 figura anche il nome del tecnico dei pugliesi. Scopriamo cosa ne pensano i bookie .

Prossimo allenatore dei Reds, da Xabi Alonso a...Capuano

Per chi cerca opzioni nel campo dei "favoriti" allora i nomi da segnare sul taccuino sono quelli di Xabi Alonso, dato a 1.60, con De Zerbi in seconda fila a quota 9. Sul terzo gradino del podio dei papabili siede Postecoglou del Tottenham, bancato a 12.

Ma se come detto fosse Eziolino Capuano a ereditare la panchina dei Reds nella prossima stagione? Puntando su una simile eventualità la posta in gioco si moltiplica per 1000 volte! Siamo nel campo del semi-impossibile ma nel calcio non si sa mai...