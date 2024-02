“Se dici 16”: nel mondo for fun è in palio un iPhone15

Il fantastico mondo for fun aveva promesso nuovi premi e incredibili aggiornamenti per questo 2024 di gioco! Promessa mantenuta : proseguiamo l’instancabile corsa verso il divertimento offrendo a tutti gli appassionati di pronostici competizione, svago e una nuova gamma di incredibili premi in palio!

È arrivato il momento di lanciare una delle principali novità di questa stagione di gioco: una sfida composta da 4 step che permetterà al primo classificato di vincere un iPhone15!

Come partecipare

Partecipare a “Se dici 16” è davvero semplice. La Race Flash consiste nel pronosticare 4 Schedine flash composte da 4 eventi ciascuna. La prima Schedina sarà pubblicata giovedì 08/02, la seconda venerdì 09/02, la terza sabato 10/02 e la quarta lunedì 12/02. Il “costo” per ciascuna Schedina sarà di 100 crediti.

Il vincitore

Vincerà il giocatore con account full (consulta qui il regolamento del concorso) che totalizzerà il punteggio più alto al termine della Race. In caso di parità sarà premiato il giocatore che possiederà lo Status Sociale più alto.

A parità di punteggio e di Status sociale, vincerà chi avrà indovinato i pronostici con le quote più alte e in caso di ulteriore pareggio, trionferà il concorrente che possiederà più crediti nel proprio portafoglio.

Si procederà con una Schedina di spareggio qualora risultasse ancora in essere una parità tra alcuni giocatori.

La classifica

Potrete consultare le classifiche in tempo reale cliccando qui. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale Telegram di Gollo Predictor per ricevere in anteprima statistiche e pronostici per i principali mach in programma e per restare aggiornati su tutte le iniziative relative al concorso 2024!

Gioca for fun! Scopri la tua passione formato Race!