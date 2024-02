Taca de Portugal: quote e pronostico di Guimaraes-Gil Vicente

Guimaraes e Gil Vicente di nuovo a confronto dopo il precedente di campionato andato in scena il 28 gennaio scorso al " Cidade de Barcelos " (match terminato 1-0 per il Gil Vicente ). Questa volta a campi invertiti le due squadre sono pronte a giocarsi l'accesso alle semifinali della Taca di Portugal .

Guimaraes difficile da fermare in casa, la compagine bianconera ha sempre centrato il successo nelle precedenti 6 gare disputate all'Afonso Henriques. Gil Vicente molto più traballante in trasferta, solo 3 vittorie e 7 sconfitte nelle ultime 10 sfide esterne.

Bianconeri favoriti



Le quote pendono tutte dalla parte della squadra allenata dal tecnico portoghese Alvaro Pacheco. Il segno 1 è offerto mediamente a 1.75 mentre la doppia chance X2 raddoppia una qualsiasi puntata. Se si vogliono correre pochi rischi si può provare la "combo" che lega la doppia 1X al Multigol 1-4, un'opzione di scommessa proposta su Cplay a 1.43, su Goldbet e Better invece si gioca a 1.42.