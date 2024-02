Pronostici Taca de Portugal, Vizela-Benfica: l'analisi del match

Vizela e Benfica a confronto nei quarti di finale della Taca de Portugal . Osservando l'andamento delle due squadre in campionato non c'è alcun dubbio su chi possa partire con i favori del pronostico . Le " Aquile " di Lisbona vantano ben 38 punti in più del Vizela e nelle precedenti 4 gare ufficiali disputate in trasferta sono sempre riuscite a centrare il successo.

Il Vizela davanti al proprio pubblico invece è reduce da 3 sconfitte consecutive, al 4-1 incassato contro il Boavista hanno fatto seguito il 5-2 subito contro lo Sporting e l'1-0 contro il Guimaraes.

Benfica in semifinale? Quota popolare per il "2"

Per le quote il segno 2 non sembra in discussione. La vittoria del Benfica al novantesimo è in lavagna solamente a 1.35 mentre la doppia chance 1X è proposta mediamente a 3.05. Per alzare il coefficiente di difficoltà si può provare la "combo" 2+Over 2,5 (l'ultimo precedente tra le due squadre andato in scena sul campo del Vizela è terminato 2-1 per il Benfica) offerta su Cplay a 1.87 mentre su Better e Goldbet vale 1.80.