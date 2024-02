Coppa di Francia, il pronostico di Rouen-Monaco

Negli ottavi di Coppa di Francia va in scena un classico esempio di match tra Underdog e favorita. A vestire i panni dell'outsider nell'occasione sarà il Rouen , settimo classificato nel campionato francese di terza divisione. Di fronte c'è il Monaco , che in Ligue 1 non vive un momento molto brillante: due punti nelle ultime tre giornate e ritardo di ben 12 punti dal PSG capolista.

Favola Rouen: Goal si o Goal no?

Il Rouen ha fatto già molta strada in questo torneo ma, avversarie alla mano, è solo la sua seconda partita davvero impegnativa. Il colpo grosso l'ha fatto eliminando il Tolosa ai rigori dopo il 3-3 dei 90' regolamentari. Brividi anche per il Monaco contro il Lens, battuto ai tiri dal dischetto, poi un autoritario 3-1 al Rodez nei sedicesimi con una tripletta di Ben Yedder.

La favola Rouen continua? Le quote non credono nel lieto fine, il segno 2 al 90' infatti vale circa 1.30. Tenendo presente che il Monaco ha incassato gol in nove delle ultime dieci partite giocate (in tutte le competizioni), si può provare l'esito Goal che viene pagato 1.74 da Cplay, 1.72 da GoldBet e 1.70 da Snai.