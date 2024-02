Serie B, Como-Brescia: il pronostico del derby lombardo

Como, in casa un risultato manca all'appello

Il Brescia è la regina dell'Under 2,5 in Serie B e, nello specifico, è anche l'unica ad aver raggiunto la doppia cifra in fatto di uscite (10 finora) della somma gol 2. Le Rondinelle hanno perso solo due volte nelle ultime undici partite, contro le prime due della classe (Parma e Cremonese). Un monito per il Como, che nell'ultima partita casalinga è scivolato inaspettatamente contro l'Ascoli.

Cosa dicono le quote? Como favorito per la vittoria del match, su Cplay il segno 1 finale si trova a 1.85 mentre su Better e GoldBet a 1.83.

Occhio al dato: i lariani, in casa, non hanno ancora fatto registrare il risultato esatto 1-1. La combo 1X+Over 1,5 può essere utile anche per centrare l'esito (appena messo in evidenza) "ritardatario".