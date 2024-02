Ligue 1, quote e pronostico di Marsiglia-Metz

Metz terz'ultimo e reduce da 7 sconfitte consecutive in campionato. I "Grenats" in queste 7 partite sono riusciti a trovare la via del gol soltanto in due occasioni.

Olympique super favorito

Il Marsiglia dopo aver perso per 1-0 sul campo del Lione ha tutte le carte in regola per tornare al successo. Aubameyang e compagni tra la 13ª e la 19ª giornata di campionato avevano fatto registrare 4 vittorie e 4 pareggi. Il segno 1 è in lavagna solamente a 1.35 mentre la "combo" 1+Over 1,5 al triplice fischio dell'arbitro è proposta su Cplay a 1.57 mentre su Goldbet e Better paga 1.55.