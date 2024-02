Pronostico Cagliari-Lazio, le quote del match tra Ranieri e Sarri

Quote e pronostico: 1X2 finale e parziale/finale

In trasferta la Lazio ha pareggiato 1-1 a Verona, poi ha collezionato 4 vittorie e 6 sconfitte. In generale il campionato della Lazio fa rima con Under 2,5, opzione vista in 14 delle 22 partite giocate da Immobile e compagni. Al contrario, il Cagliari è squadra da Goal e Over 2,5 (14 uscite dell'uno e dell'altro esito) e per mettere altra carne al fuoco va detto che non ha ancora fatto registrare il parziale/finale X/2 (unica squadra rimasta in Serie A insieme al Bologna).

Cosa dicono le quote? Lazio favorita a Cagliari, su Cplay il 2 biancoceleste si può giocare a 2.16 mentre per Eurobet il 2 vale 2.15 contro il 2.10 previsto da Snai. Il parziale/finale X/2 è invece un'opzione da circa 5 volte la posta.