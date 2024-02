Pronostici Serie A, Sassuolo-Torino: le quote del match

Il Sassuolo che si appresta a ricevere il Torino è una squadra che nelle precedenti 9 giornate di campionato è riuscita ad evitare la sconfitta soltanto contro l' Udinese (2-2 in trasferta) e la Fiorentina (1-0 in casa). Il club allenato da Alessio Dionisi a causa dei recenti risultati ottenuti è scivolato a +1 sulla zona retrocessione.

Per i neroverdi battere il Torino non sarà di certo un'impresa semplice. I granata di Ivan Juric hanno incassato solo tre reti nelle ultime 9 gare di Serie A. Sono 11 le trasferte fin qui disputate da Duvan Zapata e compagni e soltanto in due di queste è uscita la "combo" Goal+Over 2,5 al novantesimo.

I neroverdi hanno bisogno di far punti

Le quote di questo incontro pendono leggermente dalla parte dei granata. Il successo di un Torino reduce da 4 risultati utili consecutivi (3-0 Napoli, 0-0 Genoa, 2-1 Cagliari e 0-0 Salernitana) è in lavagna a 2.25 mentre la vittoria del Sassuolo è proposta mediamente a 3.25.

Nel girone d'andata, a campi invertiti, il confronto tra le due squadre è terminato 2-1 per la formazione piemontese. I neroverdi hanno bisogno di far punti, il Multigol Casa 1-2 è offerto su Cplay e Snai a 1.57 mentre su Eurobet vale 1.58. La "combo" che lega il Multigol Casa 1-2 al Multigol Ospite 0-2 moltiplica una qualsiasi puntata per 1.82.