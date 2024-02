Pronostici e quote di Serie A: l'analisi di Roma-Inter. E Lukaku...

Nella cornice dello stadio Olimpico va in scena il confronto tra la Roma di Daniele De Rossi e l' Inter di Simone Inzaghi . La scorsa settimana i nerazzurri dopo aver battuto per 1-0 la Juventus sono volati a +4 sui bianconeri . Da sottolineare inoltre che Lautaro Martinez e compagni hanno disputato una gara in meno rispetto alla “ Vecchia Signora ”.

Il cambio di allenatore per il momento ha giovato alla squadra giallorossa, i capitolini nelle precedenti tre giornate di campionato hanno sempre vinto contro Verona (2-1), Salernitana (2-1) e Cagliari (4-0).

Fattore Olimpico e... Lukaku

Le quote di questo incontro pendono dalla parte dell’Inter ma guai a sottovalutare il fattore Olimpico. La Roma nelle prime 12 gare interne del torneo ha perso solamente contro il Milan mentre nelle restanti 11 partite casalinghe ha centrato per 8 volte la vittoria e per 3 volte il pareggio. Lorenzo Pellegrini e soci a segno nel primo tempo? L’Over 0,5 Casa al duplice fischio dell’arbitro moltiplica una qualsiasi puntata per 2.70. Entrambe le compagini hanno le carte in regola per realizzare almeno un gol, il "Goal" è proposto su Cplay a 1.87 mentre su Snai e Better è in lavagna a 1.90.

Occhi puntati sul grande ex della sfida, Romelu Lukaku. Le agenzie di scommesse bancano mediamente a 3.50 una rete di Big Rom alla sua ex squadra, quota che sale a 6.50 per l'opzione "Lukaku primo marcatore".