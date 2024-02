Serie A, Bologna-Lecce: quote e pronostico del match

In questa stagione soltanto il Milan (alla 1ª giornata) è riuscito ad espugnare il Dall'Ara. I felsinei nelle successive 10 gare interne hanno fatto registrare la bellezza di 8 vittorie e 2 pareggi. Il Lecce, prossimo avversario dei rossoblù, non ha ancora mai vinto in trasferta. I salentini lontano dal "Via del Mare" sono riusciti a conquistare solamente 5 punti (5 pareggi e 6 sconfitte).

Tre punti in arrivo per i felsinei

Il Bologna ha tutte le carte in regola per riuscire a battere l'undici di Roberto D'Aversa. Il segno 1 è proposto su Cplay a 1.70 mentre su Snai e Goldbet paga 1.72. Per chi vuole cautelarsi c'è la "combo" 1X+Over 1,5 in lavagna a 1.53.