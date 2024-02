Serie A, 24ª giornata: quote e pronostico di Juve-Udinese

Statistiche e pronostico

L’Udinese ha l’X-Factor (13 pareggi in Serie A), “talento” che però non fa scalare la classifica. Lontano da Udine i friulani hanno vinto solo contro il Milan (0-1, rigore di Pereya out lunedì sera per squalifica). Per il resto, 6 pareggi e 4 sconfitte con soli 8 gol segnati e 18 al passivo. Insomma, avversario alla portata e match da vincere per la Juve, ampiamente favorita per tutti gli operatori. Su Cplay e Snai l'1 si può giocare a 1.40 mentre William Hill paga 1.38 la vittoria juventina al 90'.

I numeri della Juventus allo Stadium dicono che i bianconeri sono sempre andati a segno da una a tre volte in campionato. In Coppa Italia, invece, 4 gol al Frosinone e 6 alla Salernitana. Alla Juve nell’occasione si può dare un range di gol compreso fra 2 e 4 (Multigol Casa 2-4). All’Udinese, invece, “da zero a due gol”. Una combo di questo tipo vale mediamente 1.95 volte la posta.