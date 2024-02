Serie C, quote e pronostico di un super Crotone-Benevento

Riflettori puntati sulla Serie C (girone C) visto che lunedì sera (ore 20.30) allo stadio Ezio Scida si gioca un interessante Crotone-Benevento .

Primo tempo equilibrato? Cosa dicono le quote

I pitagorici vogliono rimettersi in moto dopo aver rallentato nel breve periodo: due pareggi con Virtus Francavilla e Sorrento, intervallati dal ko per 4-2 sul campo dell’Audace Cerignola. Sta viaggiando a velocità sostenuta invece il Benevento, che col nuovo mister Auteri in sella ha collezionato 4 vittorie e un pareggio.

Nel match d’andata vinse 3-2 il Benevento ribaltando lo 0-1 parziale dei calabresi. Nell’occasione si può immaginare una prima frazione caratterizzata dall’equilibrio (le ultime 3 trasferte dei sanniti hanno regalato l’X primo tempo). Il segno X al riposo è offerto a 1.95 da Snai e Bwin, un po' più alta l'offerta di Cplay che arriva fino a 1.99.