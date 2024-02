Pronostico Copenhagen-Manchester City, inglesi subito a segno? Le quote

Manchester City e Real Madrid sono state le sole ad aver fatto sei su sei nella fase a gironi di Champions League . La corsa degli inglesi nella fase ad eliminazione diretta inizia stasera al Parken Stadium di Copenaghen , contro una squadra che non gioca un match ufficiale dal 9 dicembre in Coppa di Danimarca.

Quota irrisoria per il 2 finale mentre a metà gara...

I danesi approdano agli ottavi grazie al secondo posto ottenuto nel gruppo A alle spalle del Bayern Monaco. Decisiva la sgasata delle ultime tre giornate, con le vittorie casalinghe ottenute contro Man United (4-3) e Galatasaray (1-0). In Danimarca il Bayern ha vinto ma solo in rimonta, per 2-1: logico che nel loro stadio i danesi si giochino tutto ma contro questo City le speranze di fare risultato sembrano davvero minime.

Per le quote il 2 degli inglesi al 90' vale solo 1.25, ipotizzabile che Haaland e compagni vogliano mettere subito in discesa gara e qualificazione. Il 2 primo tempo è giocabile a 1.70 su Cplay e Sisal, a 1.66 su StarCasinò Bet.