Championship, pronostico Leicester-Sheffield Wed: l'analisi del match

In Championship c'è una squadra che sta decisamente dominando il campionato. Il Leicester , primo con 11 punti di vantaggio sul Southampton secondo, dopo aver battuto in trasferta il Watford per 2-1 si appresta a ricevere lo Sheffield Wed penultimo della classe.

Le "Foxes" nelle prime 15 gare disputate al "King Power Stadium" hanno fatto registrare 12 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfItte mentre i "Gufi" vantano un ruolino di marcia esterno diametricalmente opposto: solo 2 successi, 1 pareggio e ben 12 sconfitte.

Tutto semplice per le "Foxes"



Le quote di questo incontro pendono nettamente dalla parte della compagine allenata da Enzo Maresca. Il segno 1 è in lavagna mediamente a 1.27 mentre la doppia chance X2 moltiplica la posta per circa 3.55. Curiosità: facendo un semplice calcolo si nota subito che il Leicester in casa viaggia a una media di 2,06 gol realizzati a partita (31 reti in 15 match) mentre lo Sheffield Wed ha incassato 30 reti nelle prime 15 trasferte del torneo.

Da provare il Multigol Casa 2-4 al triplice fischio dell'arbitro, un esito di scommessa proposto su Cplay a 1.47, su Snai a 1.50 e su Eurobet a 1.52.