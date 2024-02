Feyenoord-Roma, il pronostico (per le quote) è contro i giallorossi ma...

Il secondo posto ottenuto nel gruppo G di Europa League alle spalle dello Slavia Praga obbliga la Roma al playoff contro il Feyenoord . Per la terza volta nelle ultime tre stagioni, dunque, i giallorossi dovranno vedersela contro la formazione attualmente seconda in Eredivisie (-10 dal Psv).

Segnano entrambe? Cosa dicono i bookie

Il bilancio delle tre recenti sfide tra Roma e Feyenoord è di due successi capitolini e uno olandese. Partite più combattute che spettacolari, tanto che anche in questa occasione i bookie sono abbastanza divisi tra Under 2,5 e Over. Va detto che il Feyenoord ha alle spalle una striscia di 5 No Goal+Under 2,5, partite in cui tra l'altro non ha subìto neanche un gol tra campionato e coppa d'Olanda.

La Roma nelle 4 gare ufficiali giocate con De Rossi al timone ha segnato 10 reti subendone 6. Nelle trasferte disputate contro Sheriff, Slavia Praga e Servette i capitolini avevano sempre incassato almeno una rete.

Per le quote il Feyenoord è favorito sulla Roma in questo primo round in programma al caldissimo De Kuip. Su Cplay il segno 1 vale 2.07, quota che scende a 2.05 su Eurobet e a 2.00 su Bet365. Il Goal sembra poterci stare, l'offerta per almeno una rete per parte oscilla tra 1.70 e 1.75.