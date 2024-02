Playoff Europa League, il pronostico di Milan-Rennes

Milan favorito secondo i bookmaker

Quella rimediata dagli spagnoli nella sesta e ultima giornata della fase a gironi è stata anche l'ultima sconfitta dei francesi. Da lì in poi, 7 vittorie e 2 pareggi (al 90') nelle successive 9 partite.

Periodo positivo anche per il Milan, reduce dal clean sheet contro il Napoli con gol vittoria di un francese, Theo Hernandez. Nel 2024 i rossoneri hanno perso in Coppa Italia contro l'Atalanta, collezionando per il resto 6 successi e un pareggio. Al Meazza Giroud e compagni hanno battuto a novembre il Psg, capolista in Ligue 1 dove attualmente il Rennes figura solo come settima classificata. Insomma, match da vincere per il Milan, indicato dai bookmaker come il grande favorito in questa partita d'andata.

Su Cplay il segno 1 si gioca a 1.68 mentre su Snai paga 1.65 e su William Hill vale 1.63. Interessante la combo che lega la vittoria rossonera al Multigol 2-5. Una giocata utile per moltiplicare per 2.15 volte una qualsiasi puntata.