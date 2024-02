Europa League, quote e pronostico di Galatasaray-Sparta Praga

Riflettori puntati sul "Rams Park" di Istanbul. Il match tra il Galatasaray e lo Sparta Praga è valido per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra allenata da Okan Buruk in Turchia non sembra avere rivali, il team giallorosso nelle precedenti 12 gare disputate tra campionato e coppa Nazionale ha centrato per ben 10 volte la vittoria e per 2 volte il pareggio. L'ultima sconfitta del Galatasaray risale al lontano 12 dicembre scorso, un 1-0 sul campo del Copenhagen che ha sancito l'eliminazione dei turchi dalla Champions League.