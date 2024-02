Pronostico Ascoli-Cremonese, i consigli su combo e... Pari/Dispari

Contro la Reggiana il "solito" gol di Coda non è bastato. L'1-1 finale ha portato la Cremonese a quota 45 punti, gli stessi del Como che dunque è a braccetto coi grigiorossi alle spalle del Parma . Venerdì sera la squadra di Stroppa farà visita all' Ascoli , compagine invischiata nella lotta per non retrocedere. I marchigiani hanno alle spalle le sconfitte rimediate da Sudtirol (1-2 in casa) e Catanzaro (3-2 esterno).

Combo a quota 1.74 e occhio al Pari/Dispari

La Cremonese ha subìto solo 17 reti in 24 partite, il che vuol dire miglior difesa della B... e primato anche in fatto di esiti No Goal centrati in campionato (finora 15). I grigiorossi hanno segnato un gol esatto in ciascuna delle ultime 5 giornate, conquistando ben 13 punti sui 15 disponibili: in trasferta solo il Parma ha ottenuto più punti. Credenziali ottime per fare risultato al Del Duca dove l'Ascoli ha vinto tre volte: contro FeralpiSalò, Ternana e Catanzaro, sempre senza subìre reti.

Altra curiosità. Nelle 11 trasferte giocate dalla Cremonese, l'esito "Dispari" si è fatto vedere ben 8 volte. La giocata "Pari" in controtendenza paga 1.80. Ma chi vince, per le quote, tra Ascoli e Cremonese? Lombardi favoriti con il 2 proposto a 2.02 dal bookmaker Cplay mentre GoldBet si ferma a 2 Bwin a 1.98.

Non male la combo X2+Over 1,5 a quota 1.74.